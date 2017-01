L'immense détresse du cuisinier survivant de l'hôtel Rigopiano: "Ma femme, mes enfants, j'ai tout perdu..."

Rédaction en ligne

Miraculé, vivant, mais terriblement meurtri et désespéré. Giampiero Parete vit le pire cauchemar d’un papa : il est un des rares survivants du drame de l’hôtel Rigopiano à Farindola. Mais à l’heure de boucler cette édition, ses deux jeunes enfants et son épouse Adriana étaient toujours coincés dans l’hôtel. Et chaque minute passée réduit les chances pour les sauveteurs de les retrouver vivant.