Prison: deux gardiens et une mère de détenu soupçonnés de trafics de drogue et de smartphones sous mandat d'arrêt!

Rédaction en ligne

Le parquet de Luxembourg vient de confirmer l’information de nos confrères de TV Lux en apportant quelques précisions. Deux surveillants de prison, un homme et une femme, ont été mis sous mandats d’arrêt suite à un gros dossier lié à un trafic de stupéfiants. Le gardien, employé à la prison de Marche, a été arrêté fin novembre. La gardienne a été arrêtée ce mardi et inculpée de corruption active et passive. La mère d’un détenu de la prison d’Arlon a également été mise sous mandat d’arrêt et inculpée de corruption, d’association de malfaiteurs et pour des faits de détention d’armes prohibées.