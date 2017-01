Cyclisme: le Virtonais Thomas Deruette est prêt pour sa deuxième saison chez les pros

« Je me sens prêt à aller me bagarrer pour une position dans le peloton », assure le cycliste (à droite).

Ils sont passés de la neige à… la neige ! En décollant ce mercredi soir des plages d’Alicante pour rentrer vers la Belgique, les coureurs de WB-Veranclassic-AquaProtect n’ont pas été dépaysés puisqu’un voile blanc venait de couvrir les plages habituellement ensoleillées de la Costa Blanca, au sud de Valence. Si la dernière journée fut plutôt chaotique, les deux Luxos Thomas Deruette et Christophe Masson ont pu pédaler une dizaine de jours sous la douceur hivernale de l’arrière-pays de Calpe. « Un stage idéal qui nous a épargnés du froid », juge le Virtonais Deruette, qui entame sa seconde année chez les professionnels.

Avec son équipe Wallonie-Bruxelles, le puncheur de 21 ans a franchi un cap cet hiver, pour passer du monde semi-pro des continentales vers la D2 mondiale et le Continental Professionnel. « Mon programme restera à 90 % le même », estime-t-il, déterminé dans les salons du Diamante Beach de Calpe envahi par les coureurs durant l’hiver. « Je ferai beaucoup de courses hors-catégorie et de classe 1. Et j’espère être repris pour les Ardennaises et découvrir le niveau World Tour. »

