Comment le PS tente de fausser le mini-sondage d'un quotidien concernant Paul Furlan

Alors que la tempête s’est déchaînée, cette semaine, autour du PS et plus particulièrement de Paul Furlan, beaucoup se sont interrogés sur la nécessité d’une démission du Thudinien. Un journal a mis en ligne une question à ses lecteurs : « Paul Furlan doit-il démissionner ? » Là-dessus, des socialistes ont tenté de rameuter leurs supporters pour fausser le résultat.

Après les révélations concernant le chef de cabinet de Paul Furlan, beaucoup attendaient des explications et même une démission du ministre des pouvoirs locaux. Le quotidien La Libre Belgique, au milieu de la semaine, décidait de mettre en ligne une « question du jour » : « Paul Furlan doit-il démissionner ? » Très vite, les réponses affluent : oui à 90 %.

Mais la question ne plait visiblement pas à certains supporers de Paul Furlan. Deux élus socialistes envoient alors à leurs contatcts un message demandant de « soutenir notre ami Paul Furlan ». Charlyne Moretti, secrétaire fédérale du PS, et Philippe Tison, président fédéral, demandent à leurs contacts de répondre « non » à la question de La Libre. Et ils indiquent même un « truc » afin de voter plusieurs fois.