Plusieurs milliers de manifestants anti-Trump, dons de nombreuses personnalités, à New York

Ils étaient plusieurs milliers aux abords de la place Columbus Circle, ainsi que le long de Central Park West, l’avenue qui borde le célèbre parc new-yorkais. Le lieu du rassemblement avait été choisi parce que c’est ici que se trouve le Trump International Hotel & Tower, qui porte le nom du président élu.

Outre le maire de New York, Bill de Blasio, étaient présents Robert De Niro, la chanteuse Cher, l’acteur Alec Baldwin, le réalisateur Michael Moore et l’acteur Mark Ruffalo.

« Nous n’allons pas rester immobiles »

«Combattre Trump chaque jour», «justice et droits civiques pour tous» ou «l’amour dépasse la haine» était inscrit sur certaines des pancartes brandies par des manifestants. «Nous faisons front face à l’administration Trump et aux valeurs que représente son gouvernement», a expliqué Patrick Mavros, designer new-yorkais. «C’est le symbole du fait que les gens ne vont pas rester immobiles et leur laisser faire ce qu’ils veulent», a-t-il ajouté. «Nous allons observer et les mettre face à leurs responsabilités.»

« Perdre tous les acquis »

«Nous sommes ici parce que nous sentons que nous allons perdre tous les acquis des 50 dernières années», a dit Carol Bay, psychothérapeute, venue avec sa femme. «Les droits civiques, la liberté d’expression, le droit à la santé, les droits des femmes et j’en passe.»

«Demain, ce n’est pas la fin. C’est le début», a clamé Bill de Blasio, qui a régulièrement fait part de son opposition à Donald Trump, notamment sur les questions d’immigration. «Nous n’avons pas peur de l’avenir», a-t-il ajouté. «Il sera meilleur si la voix du peuple est entendue.»