Stéphane Moreau, mis sous pression maximale, a fait un malaise cardiaque: on lui demande de choisir entre ses deux fonctions

Pression maximale sur Stéphane Moreau, le « big boss » de Nethys, par ailleurs bourgmestre PS d’Ans : les instances de son parti vont plus que probablement lui demander de choisir entre ces deux fonctions.

Didier Swysen et Michel Royer

Alors que l’affaire Publifin (dont Nethys est une filiale de droit privé et son entité opérationnelle) déchire le monde politique, le PS ne peut ignorer le coup terrible que le scandale cause à son image. Ses pontes s’activent donc pour édicter de nouvelles règles de bonne gouvernance bien plus strictes encore. Le patron de Nethys, Stéphane Moreau est clairement dans le collimateur.

