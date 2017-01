La Croix-Scaille à Gedinne et son paradis blanc pour le ski de fond a déjà attiré 650 personnes

La Croix-Scaille à Gedinne accueille les amateurs de ski de fond depuis samedi. Les clients sont toujours présents et viennent parfois de loin. Reportage glissant et givrant au point culminant de la province de Namur.

Philippe, Mathieu, Roger, Roland et Jacques vous accueillent à la Croix-Scaille.

C’est à la fin des années 70’ que la Croix-Scaille est devenue officiellement une station pour les adeptes de ski de fond. « Au début, c’était rudimentaire. On avait une caravane pour louer les skis et on les ramenait à Louette-Saint-Pierre tous les soirs », se souvient Jacques Lamotte, secrétaire du syndicat d’initiative, le propriétaire des lieux.

Retrouvez notre page complète dans le journal de ce vendredi ou dans notre nouvelle édition digitale.