Donald Trump sera investi 45e président des Etats-Unis ce vendredi: il est arrivé à Washington

Donald Trump est arrivé jeudi à bord d’un avion militaire à Washington où il sera investi vendredi 45e président des Etats-Unis, ont constaté des photographes de l’AFP.

Le président élu était déjà venu la veille dans la capitale pour des événements liés à son investiture mais il était reparti dormir à New York. Comme le veut la tradition, M.Trump devrait dormir jeudi soir à Washington dans la résidence officielle Blair House. Il s’installera à la Maison Blanche, après sa prestation de serment, vendredi à midi.

Vêtu d’un costume sombre et d’une cravate bleue, le futur président américain a descendu les marches de l’avion en compagnie de sa femme Melania, qui portait des lunettes de soleil et un manteau sombre et de leur fils Barron.

L’avion s’est posé sur la base militaire d’Andrews où est stationné l’avion présidentiel Air Force One que Donald Trump utilisera désormais pour ses déplacements après son investiture.

Le milliardaire s’est immédiatement rendu en convoi dans l’hôtel de Washington qui porte son nom, le Trump International Hotel, qu’il a lui-même inauguré pendant la campagne, pour un déjeuner avec les chefs de la majorité républicaine au Congrès.

Donald Trump doit également participer avec son futur vice-président Mike Pence à une cérémonie au cimetière militaire d’Arlington, en banlieue de la capitale, en hommage aux anciens combattants.

Il prononcera un discours en marge de concerts et de feux d’artifice organisés pour l’investiture près du Lincoln Memorial, où joueront notamment plusieurs chanteurs de musique country.