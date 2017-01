Namur dit «non» à Sagrex!

Le Collège communal de Namur en sa séance du 19 janvier 2017 a remis un avis défavorable sur la demande de permis unique sollicité par la société SAGREX pour la remise en activité de l’exploitation et l’implantation de nouvelles installations de traitement et de transport de la roche à Lives et à Bossimé.

Pour appuyer sa décision, le Collège a développé divers arguments. La Ville de Namur évoque notamment la pollution des eaux souterraines passant sous le site de l’ancienne carrière : le percement du tunnel reliant les sites de Bossimé et de Lives pourrait également causer des modifications à l’écoulement des eaux souterraines.

Mais le Collège souligne également la production de poussières et de particules fines pouvant représenter une certaine écotoxicité.

Les hiboux sauvent le site

Sans oublier la protection de la biodiversité : l’étude d’Incidences Environnementales semble sous-estimer les impacts du projet sur la faune et la flore présentes dans le site et aux alentours. Surtout qu’une population de hiboux Grand-duc a réinvesti les lieux ! Et les mesures de compensations proposées par Sagrex étaient réduites au strict minimum.

À côté de cela, la Ville de Namur craint un important impact sur la circulation : « La première phase d’exploitation estimée à 2 ans consistant au percement d‘un tunnel et à l’élargissement de la fosse de la carrière générera non seulement des gaz et des poussières à la suite des transports des déblais par la route jusqu’au site de Beez mais également un surplus de trafic de camions pouvant être une gêne pour la circulation aux abords de la RN 90, ainsi que dans le village de Beez, le passage de ceux-ci au sud du parc d’affaires de Lives-sur-Meuse représentant une nuisance pour celui-ci. Ensuite, durant la phase d’exploitation, la proportion reprise au dossier quant au transport des matériaux (75 % par voie d’eau et 25 % par camion) n’est pas garantie. Enfin, des tirs de mine pourraient provoquer des éboulements sur les voiries avoisinantes. »

Dévaluation et impact paysager

Il est également à notre que la Ville de Namur craint une dévaluation des habitations voisines au site si une carrière vient s’y installer à nouveau. Sans oublier « l’impact paysager de la carrière de Bossimé. Les terrils qui seront créés pendant toute la durée prévue de l’exploitation ne sont pas visualisés dans les photomontages, l’importance de l’impact de ces terrils dans le paysage ne peut donc pas être appréciée ».