Stéphane Moreau a fait un malaise cardiaque mercredi soir... certainement suite à la polémique de Publifin

Suite sans doute à la pression dont il fait l’objet depuis des semaines, le patron de Nethys et bourgmestre d’Ans, Stéphane Moreau, a fait un malaise cardiaque mercredi soir. Hospitalisé durant la nuit, il a effectué des tests ce jeudi matin et a pu quitter l’hôpital. Mais il doit respecter un repos complet.

Stéphane Moreau, le bourgmestre PS d’Ans, a été hospitalisé d’urgence durant toute la nuit. Il a subi une batterie de tests, au terme desquels il a pu sortir de l’hôpital, mais placé en repos forcé.

Cela fait des semaines (si pas des années) que Stéphane Moreau fait l’objet de pressions constantes. Non seulement dans la conduite des affaires de Nethys mais également en politique jusqu’au sein même de son propre parti.

Aujourd’hui encore, il faisait l’objet d’attaques de son propre président de parti Elio Di Rupo et de Laurette Onkelinx lui demandant de choisir entre le monde des affaires et la politique. Il n’a pas répondu, et pour cause...