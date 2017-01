Les voitures dont rêvent nos sportifs provinciaux

À l’instar de nombreux sportifs, Fabrice Genchi, le dernier rempart de Durbuy, est un grand fan de belles voitures. Autant dire que lorsqu’on lui propose de nous livrer le nom de sa voiture préférée, les idées fusent. « Il y en a beaucoup mais le top du top si j’avais les moyens ou si Durbuy me laissait signer en Chine, je dirais une Ferrari. J’adore cette marque », explique-t-il. « Quel modèle en particulier ? Je les aime toutes mais la F430 et surtout la dernière, la LaFerrari ont ma préférence. »

Et on peut le comprendre ! Produite en 500 exemplaires seulement, la supercar italienne développe un moteur V12 de plus de 960 chevaux pour une vitesse maximale avoisinant les 350km/h.

Découvrez notre dossier complet ce jeudi dans La Meuse Luxembourg et dans notre nouvelle édition digitale.