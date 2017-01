Province: le manque de personnel dans plusieurs secteurs inquiète l'UCM-Lux

S’il ne faut pas encore crier victoire, la conjoncture économique va mieux. On constate une timide reprise. Dans ce contexte, le manque de personnel dans certains secteurs d’activités est de plus en plus criant. L’Union des Classes moyennes du Luxembourg, tire, une nouvelle fois, la sonnette d’alarme.

Philippe Ledent, Vice-président exécutif d’UCM Mouvement Luxembourg, souligne : « comme organisation patronale, il est de notre devoir de nous soucier de ce manque de personnel qui peut être critique pour la compétitivité et le développement de nos petites entreprises ». Le problème se pose essentiellement dans des secteurs comme la construction (installateurs d’équipements sanitaires et thermiques, soudeurs, fraiseurs, tuyauteurs industriels…) Mais on recherche aussi des nettoyeurs de locaux et de surfaces, des serveurs et employés polyvalents dans la restauration. Philippe Ledent cite aussi le secteur de l’enseignement, principalement dans le secondaire supérieur dans des matières techniques et scientifiques. A lire dans La Meuse Luxembourg de ce vendredi et dans notre édition digitale.