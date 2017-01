Enfin un accord chez Truck Technic à Herstal après 50 jours d'occupation de l'usine

« On est content ! Le combat a payé ! », commente Billy Gomez, le délégué syndical FGTB à la pointe du combat dans l’usine Truck Technic basée dans le zoning des Hauts Sarts.

Rappelez-vous, cette filiale d’une multinationale américaine, spécialisée dans le système de freinage pneumatique des camions, avait annoncé en juillet qu’elle délocalisait la production en Tchéquie, sans autre forme de procès. 60 travailleurs liégeois étaient licenciés.

Si un accord a pu assez rapidement être trouvé pour la vingtaine d’employés, les ouvriers par contre étaient opposés aux conditions de départ. À savoir 50 % de leur préavis au lieu de 100 %. Ils ont alors décidé d’occuper l’usine jour et nuit afin de faire pression sur la direction.

« Le combat fut rude mais on a gagné, reprend Billy Gomez. On est fier de ce qu’on a fait. Ce fut un combat humain aussi, on a appris à se connaître. On en a même pleuré ce matin après la signature de l’accord. »

Il faut dire qu’ils ont vécu ensemble durant 50 jours, passant même le réveillon de Noël sur place. Ils ont ainsi gagné de quoi amortir un peu mieux le choc avant de retrouver du travail ou, malheureusement, de s’inscrire au chômage.