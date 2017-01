Au Basic-Fit de Seraing, ouvert 24h/24, on se muscle toute la nuit (vidéo)

Quand la plupart d’entre nous s’abandonnent aux bras de Morphée, d’autres en profitent pour… se les muscler! Non pas sous la couette, mais dans une des deux salles (Médiacité et Seraing) dont Basic-Fit propose l’accès 24h/24. Oiseaux de nuit, travailleurs en horaires décalés, couples ou duos d’ami(e)s: ils sont nombreux à entretenir leur forme entre 23h et 8h du matin.

23h45. Jason, 21 ans, pousse la porte du Basic-Fit de Seraing. Il est accompagné de Robin, 22 ans. Les deux potes viennent s’entraîner une paire d’heures. «Ça m’arrange bien que ce soit ouvert la nuit quand je fais 14-22h, entame Jason, membre depuis deux ans.

«J’arrive vers 23h, je m’entraîne 2h, 2h30 .» Jason vient d’Anthisnes et a fait 20 minutes de route après sa journée de boulot pour rejoindre la salle de fitness. Même pas peur! «Je viens exprès car ici, c’est le top! Pour la liberté des horaires et car ce sont de bonnes machines.»

Parfois, les deux amis se rendent à l’autre salle ouverte elle aussi de nuit, près de la Médiacité de Liège, puisque le concept Basic-Fit permet de fréquenter n’importe quel club du groupe en Europe. Cinq minutes plus tard, Jason et Robin sont prêts. En tenue, gourde à la main, les garçons vont se muscler jusqu’à… 2 heures du matin !

Ils croisent Emmanuelle et Kevin qui, eux, ont terminé leur séance du jour. Ou plutôt du soir: 21-23h, c’est leur créneau, trois à cinq fois par semaine. Le jeune couple fait le déplacement depuis Waremme depuis un an. « Nous venons parfois plus tard, en fonction de mes horaires de travail », précise Kevin. « Ailleurs, les salles ferment à 22h , embraie Emmanuelle. Ici, non seulement c’est ouvert, mais l’espace est très grand et il y a plus de machines.»

«Une chouette ambiance»

À minuit passé, ils sont une vingtaine à suer dans la salle de 2.800m 2 (un ex-GB dont les Sérésiens se souviennent bien). On se connaît bien entre oiseaux de nuit qui s’entraînent aux mêmes heures. On se salue. On prend des nouvelles. On s’entraide et se conseille pour progresser. Ambiance calme, plus cool qu’en journée aux pics d’affluence. Les grandes baies vitrées reflètent la nuit sombre et glaciale mais les courageux, eux, ont chaud sous leurs haltères !

