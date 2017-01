Seraing: Maude, âgée de 27 semaines dans le ventre de sa maman, tuée dans un accident de voiture

Stella et Antoine souhaitent que l’homicide involontaire sur fœtus soit reconnu comme infraction pénale

Une véritable injustice pour ses parents, Antoine et Stella qui, trois ans après les faits, se battent encore au côté de leur avocat pour faire changer la loi belge. Leur but ? Faire en sorte que l’homicide involontaire sur fœtus soit enfin reconnu comme une réelle infraction pénale.

Le dimanche 9 février 2014, vers 13h, Stella Meys et Antoine Wyns circulent en voiture, dans la rue Ferrer, à Seraing. Leur voiture est alors percutée de plein fouet, à près de 80 km/h, par un chauffard qui a refusé de leur céder la priorité. Emmenés d’urgence au centre hospitalier le plus proche, le drame sera total : Stella perd le bébé qu’elle portait depuis presque 7 mois ! Elle et Antoine apprennent la terrible nouvelle huit heures après l’accident.

