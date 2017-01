Deux policières agressées à la machette à Charleroi: Sabrina Z. libérée par la chambre du conseil!

AN.D.

Sabrina Z., 36 ans et Farid L., 35 ans, arrêtés début décembre à Farciennes dans le cadre du dossier Khaled Babouri, ont comparu ce mercredi matin devant la chambre du conseil de Charleroi. Me Nabil Khoulalène a plaidé et obtenu la libération de la jeune femme. le parquet n’a pas fait appel. Le mari, lui, reste sous mandat d’arrêt.