François Gemenne en remet une couche sur Publifin et Nethys: "J'éviterai de me promener sur les parkings de Cointe..."

Le chercheur en sciences politiques et spécialiste des politiques migratoires de l’Université de Liège, François Gemenne, a confirmé ses précédentes déclarations à l’antenne de la RTBF et en a rajouté une couche quant à ses critiques envers l’intercommunale Publifin et sa filiale Nethys SA.

Interrogé en sa qualité de chercheur en sciences politiques à l’ULg par la RTBF, François Gemenne n’y est pas allé de main morte concernant la structure de l’intercommunale Publifin et sa filiale Nethys SA. L’homme a ainsi réitéré ses accusations de « système mafieux », dont la société Nethys compte se plaindre au pénal. « C’est un système qui a été mis en place par André Gilles et Stéphane Moreau pour étendre l’emprise du PS liégeois sur différents secteurs économiques et industriels liégeois. (...) Ce système fait la loi lui-même et distribue de l’argent à tout le monde pour que personne ne pose de questions. (...) Personne n'a intérêt à dénoncer le système Publifin car tout le monde en bénéficie », affirme François Gemenne. Il affirme ainsi que l’argent public délivré dans l’intercommunale Publifin « permet de couvrir les pertes » d’autres entreprises privées, comme VOO, déficitaire. « Nethys et Publifin jouent au casino avec l’argent des Liégeois », continue-t-il.

Il se veut également critique envers le ministre wallon des Pouvoirs Locaux Paul Furlan (PS), dont les paroles sont remises en cause suite à l’implication de son chef de cabinet adjoint Claude Parmentier dans les comités de secteur juteux de Publifin : « Je pense que Paul Furlan prend les gens pour des imbéciles depuis le début. (...) Il était forcément au courant, il connaît Stéphane Moreau. (...) Il doit démissionner dès cet après-midi ! »

François Gemenne s’est également permis une comparaison avec... l’assassinat d’André Cools, suite à l’annonce d’une plainte de Nethys au pénal. « C’est le propre d’un système mafieux, d’essayer d’intimider ceux qui dénoncent vos pratiques. Cela ne change rien à mes propos. Disons que j’éviterai, à l’avenir, de me promener sur les parkings de Cointe (NDLR : où André Cools avait été assassiné en juillet 1991) », a-t-il lancé.