Assises à Arlon: Alain Lepée condamné à 20 ans de prison

Au lendemain du verdict qui a vu la culpabilité d’Alain Lepée confirmée, les jurés devaient se prononcer sur la peine à infliger à celui qui a été reconnu coupable en tant que coauteur du meurtre d’Hugues Henneaux en avril 2013 à Libramont. Alain Lepée a donc été condamné ce mercredi matin à 20 ans de réclusion. Dans son réquisitoire, l’avocat général avait tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes à l’encontre d’Alain Lepée, notamment son casier judiciaire léger et l’absence de précédente condamnation à une peine de prison. Rappelons qu’il pouvait être condamné à la perpétuité. Le procureur général a malgré tout requis 20 ans de réclusion. Alors qu’à la défense, Me Amrani estimait que son client ne méritait pas plus de 17 ans de réclusion. Les jurés ont tranché et suivi l’avis du procureur général.

