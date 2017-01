Quevaucamps: collision frontale sur la N50, à proximité du Colruyt

Mardi peu après 18h une violente collision s’est produite entre deux voitures le long de la nationale 50, non loin du magasin Colruyt.

Le premier véhicule était conduit par une dame et circulait vers Mons. La conductrice a été légèrement blessée et emmenée en clinique à Hornu. L’autre voiture était conduite par un homme. Selon nos informations, il est grièvement blessé. Il a été admis au CHwapi. La police de Leuze-Belœil, deux ambulances de Belœil et Péruwelz, un SMUR de Mons-Borinage sont intervenus ainsi que les pompiers de

Belœil pour le balisage et la désincarcération.