20e édition de Batimoi à Marche: découvrir les grandes tendances

Du 27 au 30 janvier se tiendra la 20 e édition du salon Batimoi, au WEX de Marche-en-Famenne. L’occasion de découvrir ce qui se fait de mieux en matière de construction, rénovation, aménagements extérieurs et décoration d’intérieur.

Le plus grand événement du genre en Wallonie.

. Pour sa 20 e édition, le salon publiera un cahier « collector » compilant les grandes tendances de l’année. « À travers les témoignages des 20 exposants sélectionnés comme experts, les visiteurs pourront préparer leur visite et découvrir une multitude de conseils judicieux sur les grandes tendances que l’on retrouvera au sein du salon, comme l’électricité et la domotique, le mobilier intégré, la maison connectée, le traitement de l’eau, les économies d’énergie, ou encore les piscines et wellness », expliquent les organisateurs.

