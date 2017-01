Luxembourg: moins de chômeurs dans les communes de la province

En l’espace d’un an, le nombre de demandeurs d’emploi a bien diminué dans la province de Luxembourg. Entre 2015 et 2016, le nombre de demandeurs d’emploi est passé de 13.322 personnes à 12.402, soit près de 1.000 chômeurs en moins. Le taux de demande d’emploi passe ainsi sous la barre des 10 %. La moyenne wallonne étant de 14,5 %. Au niveau communal, 38 des 44 communes de la province ont vu leur taux de chômage diminuer.

