Interdiction de traverser le lac gelé: des mesures de précaution prises à Neufchâteau et Vielsalm

L’offensive hivernale de ces derniers jours a transformé les lacs et les étangs en d’immenses patinoires. Mais s’aventurer sur ces étendues d’eau à pied comporte des risques bien réels. Aux abords des lacs de Neufchâteau et de Vielsalm notamment, des panneaux d’interdiction de traverser ont été installés comme piqûres de rappel pour les promeneurs imprudents.

Depuis début janvier, l’hiver s’est bel et bien installé à nos portes. Les chutes de neige tombées voici quelques jours font le bonheur des amateurs de poudreuse. Ajoutez à cela des températures négatives et vous obtenez une couche de neige et de glace qui fait de la résistance et qui transforme les lacs en véritables patinoires. La tentation est donc grande de vouloir s’aventurer sur les étendues d’eau gelées pour y faire des glissades. Ce qui est plutôt une mauvaise idée car, rappelons-le, le danger est bien réel, même si la couche de glace semble épaisse. Cela n’empêche pas certains promeneurs imprudents (voire inconscients) de s’y risquer quand même…

