Clinique de Bastogne: les pneumologues venus de l'extérieur n'étaient pas assurés!

Réunir toutes les cliniques de la province en une seule intercommunale (Vivalia) n’était pas une mince affaire. Et visiblement on n’a pas pensé à tout en matière d’assurances… Des spécialistes arlonais -et particulièrement des pneumologues- ont découvert la situation, il y a quelques semaines. Pour garantir des permanences à Bastogne ces spécialistes pneumologues -et certains d’autres disciplines- effectuent très régulièrement des prestations à la clinique Sainte-Thérèse. En alternance avec un autre pneumologue qui lui vient de Marche. Avant Vivalia, les cliniques Princesse Paola de Marche, Sainte-Thérèse de Bastogne et la polyclinique Saint-Gengoux de Vielsalm étaient regroupées au sein de ce que l’on appelle encore aujourd’hui l’IFAC. Un spécialiste bastognard se souvient : « Il y a deux ans tous les médecins ont été obligés de prendre une assurance en responsabilité civile, auprès d’une même compagnie bien précise, afin d’être couverts en cas de dommages à nos patients. Cela ne s’est pas fait sans mal. Certains, déjà assurés ailleurs, n’ont pas apprécié de devoir s’aligner. Cela a créé pas mal de bazar. Moi-même un moment donné je me suis rendu compte que je n’étais pas assuré. C’était un véritable sac de nœuds ! »… .L’imbroglio fut tel que, visiblement, les médecins venus en renfort de l’ « extérieur » – à savoir des Cliniques du Sud-Luxembourg et plus particulièrement d’Arlon- n’ont pas été couverts par une extension de cette assurance. A l’initiative du directeur général aux affaires médicales de Vivalia, le Dr Didier Neuberg, une réunion avec les représentants des médecins et un courtier en assurances va avoir lieu, début février pour trouver une solution.

