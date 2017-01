Jan Vertonghen risque d'être indisponible pendant 10 semaines

Suite à sa blessure à la cheville, Jan Vertonghen va malheureusement rater la rencontre face à La Gantoise en Europa League. Lors du duel entre Tottenham et WBA, le Diable avait quitté le terrain en pleurs laissant présager une mauvaise nouvelle… Et en effet !

Selon The Telegraph, les analyses montreraient une sérieuse blessure à sa cheville et Vertonghen pourrait donc être absent pendant près de 10 semaines. Sa présence fin mars contre la Grèce et la Russie semble donc fortement compromise. Ce sera, en tout cas, une vraie course contre la montre et tout dépendra de la manière dont il récupère…