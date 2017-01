Gouvy: on lui vole 60 m3 de bois, il offre 500€ de récompense...

Lundi soir, André Hubert, exploitant en bois, a constaté que les quelque 60 m 3 de bois entreposés en bordure de la route Cetturu -Brisy (Gouvy) avaient disparu. « Il s’agissait de bois pour un chantier de découpe. Des rondins pour faire des poteaux, des pieux, etc. Au total, il devait y avoir entre 50 et 60 m 3 de bois. Bref, ce n’est pas le genre de chose que l’on vole avec une remorque. Il faut un camion avec une grue, au minimum », commente André Hubert. L’exploitant ne cache pas son agacement. « Difficile d’évaluer la valeur marchande de ces bois, mais on peut tabler sur quelque chose entre 3.000 et 4.000 euros ». Une fameuse perte, donc. « Ma première idée, c’est qu’il s’agit d’un vol. Aussi, j’offre 500 euros à toute personne pouvant me renseigner sur ce vol ou pouvant me conduire au coupable », ajoute-t-il.

