Météo: le froid persistera les prochains jours

De larges éclaircies envahiront tout le territoire mardi après-midi malgré l’apparition de quelques champs nuageux sur la moitié nord du pays, selon les prévisions de l’IRM. Il fera froid avec des maxima proches ou légèrement supérieurs à 0 degré en Flandre, et compris entre -1 et -5 degrés en Wallonie. Il soufflera un vent d’est à nord-est faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera généralement dégagé malgré la présence locale de quelques champs de nuages bas. Les minima oscilleront entre -6 degrés dans le centre ainsi qu’à la mer et -13 degrés en Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré d’est à nord-est.

La journée de mercredi se partagera entre éclaircies et champs nuageux. Les nuages moyens deviendront même assez nombreux durant l’après-midi sur la moitié nord du pays. Les maxima atteindront 1 ou 2 degrés dans le nord-ouest, 0 degré dans le centre et -5 degrés sur le relief. La nuit suivante, de larges éclaircies seront présentes sur le sud du pays tandis que des nuages survoleront le nord. Les minima seront compris entre -4 degrés en Flandre et -12 degrés en Ardenne.

Jeudi, l’IRM prévoit de l’air sensiblement plus humide et un peu plus doux sur le nord du pays, entraînant davantage de champs nuageux et même des températures positives l’après-midi. Le temps restera sec mais il gèlera dans le sud du pays. Les maxima varieront entre -6 degrés en Hautes-Fagnes et 2 ou 3 degrés à la mer, avec 1 à 2 degrés dans le centre.