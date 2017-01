Les Schtroumpfs et Benoît Brisefer inconsolables: le dessinateur liégeois Pascal Garray est décédé à 51 ans

Pascal Garray, l’un des dessinateurs phare des Schtroumpfs et de Benoît Brisefer, est décédé ce matin. Liégeois d’origine, Pascal Garray rejoint le Studio Peyo en 1990 après ses études à l’Institut Saint-Luc de Liège.

Pendant deux ans, il s'applique auprès de Peyo à maîtriser les contours et les mouvements des petits bonshommes bleus jusqu'au jour où Peyo lui demande… de reprendre le dessin de Benoît Brisefer. Il n’a alors que 28 ans.

Après la disparition de Peyo, il dessine et scénarise de nouveaux titres de ce personnage, qui restera celui qu’il aura préféré animer.

Au cours de ses 26 ans de carrière, Pascal Garray aura collaboré à 17 albums des Schtroumpfs et 7 albums de Benoît Brisefer. Jusqu’au bout, il sera resté fidèle au Studio Peyo et à l’œuvre de cet auteur qu’il admirait tant.

Pascal venait de terminer les dessins du 35ème album des Schtroumpfs (Les Schtroumpfs et les haricots Mauves) qui sera publié en septembre de cette année et aura pour thème, les bonnes habitudes alimentaires.

La famille de Peyo et ses collaborateurs pleurent un dessinateur de talent et un ami d’une simplicité et d’une chaleur irremplaçables.