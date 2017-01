Bientôt un monument aux victimes des attentats à Schuman

M.B.

Après concours, un projet a été retenu pour le monument commémoratif que le fédéral veut édifier en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles et d’ailleurs. Conçu par le bureau d’architecture Samyn and partners et l’artiste Jean-Henri Compère, cette oeuvre en inox de 20 mètres de long devrait être installée à deux pas du rond-point Schuman pour le premier anniversaire des attentats du 22 mars.