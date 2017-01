Liège: ils mangent et laissent la note de 298€

Le coup est classique et fait parfois le malheur des restaurateurs : des clients s’installent, mangent et se débinent sans payer l’addition. Souvent l’auteur de cette grivèlerie est seul, au mieux il est accompagné d’une autre personne. Samedi soir à Liège, au restaurant brésilien Encontro Brasileiro, c’est un groupe de six individus qui ont joué ce tour à l’équipe du patron Philippe Neyens et de son épouse. Du rarement vu.

« Ces gens avaient réservé et sont donc arrivés comme prévu », nous dit le patron. « Ils nous ont dit qu’ils étaient Roumains. Ce qui aurait dû nous mettre la puce à l’oreille c’est qu’ils ont averti qu’ils consommeraient leurs boissons. Cela arrive tout au plus une fois par an. »

