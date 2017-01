Adrien Trebel a passé sa visite médicale à Anderlecht (vidéo)

En recrutant Adrien Trebel pour 4,5 ans, le Sporting d’Anderlecht sait qu’il a une cartouche supplémentaire pour le sprint final, mais il prépare aussi (voire surtout ?) la saison prochaine, quand Leander Dendoncker et Youri Tielemans, dont le profil est plus proche de celui de l’ancien Standardman, ne feront plus partie de la maison mauve. René Weiler regrettait d’avoir perdu Steven Defour, Anderlecht a attiré son « remplaçant » à Sclessin.

Ce lundi, ce dernier a passé sa visite médiacle chez les Mauves. Un moment important car il marque le début de l’aventure de l’ancien capitaine du Standard dans l’antre des Bruxellois.

