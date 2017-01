Hazard, Carrasco, De Bruyne et Lukaku parmi les 25 joueurs les plus chers d'Europe

Le classement de l’Observatoire du foot, qui fait partie du CIES (Centre International d’Étude du Sport), et référence les 100 joueurs à la valeur la plus élevée, a été publié ce lundi. D’après cet algorithme, Eden Hazard serait le Belge le plus cher, et vaudrait 102 millions d’euros (10e).

Viennent ensuite Yannick Carrasco (83 millions, 15e), Kevin De Bruyne (77 millions, 19e), et Romelu Lukaku (71 millions, 25e). Plus loin, les autres Diables rouges figurant au classement sont Radja Nainggolan (51 millions, 54e), Michy Batshuayi (48 millions, 60e) et enfin Toby Alderweireld (41 millions, 85e).

Ronaldo à la 7e place

Derrière le Brésilien Neymar, largement devant (247 millions d’euros), son coéquipier Lionel Messi (171 millions) et le Français Paul Pogba (155 millions), complètent le podium.

Le Ballon d’or 2016 Cristiano Ronaldo, âgé de 31 ans, ne pointe qu’à la 7e position, pour une valeur estimée à 127 millions d’euros.