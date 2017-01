Six Belges sur 100 confrontés à une situation de privation matérielle sévère

En 2016, 6% de la population était confrontée, en Belgique, à une situation de privation matérielle sévère, l’empêchant d’atteindre un niveau de vie « standard », ressort-il des chiffres publiés ce lundi par la DG Statistiques du SPF Economie. En 2015, la moyenne européenne était estimée à 8%.

Par ailleurs, partir en vacances ou pouvoir faire face à des dépenses imprévues est impossible pour un quart de la population et plus d’une personne sur 10 se prive de loisirs ou de relations sociales pour des raisons financières. Au total, 22% des Belges déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts.

Ces résultats provisoires sont les premiers indicateurs disponibles quant à la pauvreté en Belgique en 2016. Ils sont tirés de l’enquête SILC et seront complétés dans les prochains mois par les indicateurs monétaires, précise le SPF Economie.

Cette enquête mesure la privation matérielle à l’aide de neuf éléments relatifs à la privation de biens matériels et à l’incapacité de réaliser certaines actions qui symbolisent le niveau de vie moyen de notre société. Une personne se trouve en situation de privation matérielle sévère lorsqu’au moins quatre éléments de privation sont retrouvés.

Parmi ceux-ci figurent notamment la capacité de payer des factures à temps (loyer, eau, électricité), de partir une semaine en vacances, de s’offrir un repas composé de viande, de poulet ou de poisson tous les deux jours au moins, de faire face à une dépense imprévue, de posséder un téléphone, une voiture personnelle ou encore de chauffer convenablement son domicile.

Pour une partie importante de la population de 16 ans et plus, il est également difficile de financer certaines activités sociales, poursuit le SPF Economie en se basant toujours sur l’étude SILC. Ainsi, 1,3% de la population n’est pas en mesure de participer à des activités de loisirs de manière régulière, 12% ne peut pas se permettre de dépenser une petite somme d’argent chaque semaine pour son bien-être (coiffeur, achat d’un cadeau, ...) et 12% ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour retrouver des amis ou de la famille autour d’un verre ou d’un repas au moins une fois par mois.

Menée depuis 2004 par la Direction générale Statistique, l’enquête SILC interroge annuellement environ 6.000 ménages belges. Harmonisée au niveau européen, elle permet de suivre les principales évolutions en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.