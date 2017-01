Bernard Wesphael se confie sur son nouveau projet: "Pas dans une logique de créer un parti politique, mais bien un mouvement citoyen"

Vous annoncez votre retour en politique. Mais très concrètement, est-ce via un nouveau parti, via un cercle de réflexion ?

Tout d’abord, il y a un grand principe : je suis et resterai un homme de gauche. Ceci étant, j’estime qu’aujourd’hui, ce clivage gauche-droite n’est plus pertinent. Il faut casser les codes, offrir des perspectives nouvelles aux citoyens. Sans ça, le risque est grand de tomber vers les extrêmes. La question est donc de savoir comment sortir de cette spirale. Mon but, c’est de mobiliser tous les progressistes, de rassembler celles et ceux qui veulent cette rupture.

Mais sous quelle forme ? Pour peser sur les débats, dans notre système, il faut être élu. Donc, avez-vous des ambitions électorales ?

Je n’ai plus d’ambition personnelle de leadership. Je veux un mouvement de réflexion, un think-tank, pour présenter un projet sociétal différent. Mon but est de pousser cet objectif, avec d’autres. Mais je ne suis plus dans une logique de recréer un parti politique. Je ne crois plus dans les partis, ma logique est différente.

