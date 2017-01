Les élections 2018 à Dinant s'annoncent mouvementées: Axel Tixhon (cdH) vers une liste multicolore

Les prochaines élections communales auront lieu en octobre 2018 mais tous les politiciens y réfléchissent déjà et mettent en place leurs stratégies. À Dinant, il risque d’y avoir du changement. Des membres de l’opposition tels qu’Axel Tixhon, le chef de file cdH, sont bien déterminés à détrôner le bourgmestre de Dinant, Richard Fournaux (MR). Axel Tixhon commence à « recruter » pour sa liste qui serait composée de membres de différentes couleurs et même de conseillers de la majorité actuelle.

La semaine passée, on vous annonçait, en exclusivité, que l’échevin des Travaux, Robert Closset (MR) envisageait peut-être de lancer sa propre liste étant donné que l’ambiance au sein de la majorité n’est plus viable pour lui. Mais à Dinant, l’opposition réserve aussi des surprises à ses citoyens pour ces futures élections. Certains sont bien déterminés à devenir bourgmestre. C’est notamment le cas d’Axel Tixhon, le chef de file du cdH. Il annonce qu’il « recrute » des candidats pour mettre sur pied sa liste mais cette fois-ci, elle ne sera pas uniquement composée d’humanistes. « Nous avons décidé de mettre sur pied une liste pluraliste sur laquelle je serai la tête de liste. Mais mon objectif est vraiment de créer un groupe politique où il y a des membres de différents partis et des membres qui n’appartiennent même pas à une couleur », explique-t-il.

Nous avons eu l’écho que plusieurs membres de la majorité actuelle pourraient rejoindre la future liste d’Axel Tixhon. Selon les premières rumeurs, la conseillère Marie-Christine Vermer aurait été approchée ainsi que Thierry Bodlet, l’échevin évincé par Richard Fournaux en avril 2015.

