Jupille: maltraité et blessé, Spike a été euthanasié à la SRPA

À la suite d’une plainte, la SRPA est intervenue jeudi à Jupille pour un chien qui présentait de nombreuses blessures. Spike, âgé d’un an à peine, a été pris en charge en urgence. Il était détenu dans une cour à l’arrière de la maison, sans aucun soin, suite à une bagarre avec l’autre chien de la maison, un American Staff, survenue pendant les fêtes, soit plus de 12 jours auparavant.

Plus récemment accueilli par la famille, celle-ci avait préféré le laisser dehors afin d’éviter une autre bagarre. Le chien avait un arrachement cutané de la mâchoire supérieure avec une perforation nasale et une fracture ouverte infectée du tibia droit.

« Ce chien appartenait à une famille nombreuse qui avait à peine de quoi vivre, explique Fabrice Renard, l’inspecteur principal du refuge de la SRPA de Liège. Les propriétaires ont déclaré qu’ils n’avaient pas de quoi payer les soins du vétérinaire et avaient jugé utile de le séparer de l’autre chien en l’isolant dans la cour. On considère que c’est de la maltraitance animale car on ne peut pas laisser un chien si gravement blessé sans aucun soin. Ils ont finalement décidé de nous le céder volontairement. » Malheureusement, l’infection s’étant déjà propagée, une euthanasie afin de limiter ses souffrances a dû être pratiquée. Une plainte va être déposée à la police.