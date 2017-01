Liège: «KulturA», un nouveau lieu culturel en Roture, à la place du «Live Club»

Gilles Syenave

Ce n’est pas tous les jours que Liège accueille une nouvelle salle de concert. Le 20 janvier, un espace entièrement dédié à la culture ouvrira ses portes au 13 rue Roture, où se trouvait jadis le Cirque Divers, plus tard rebaptisé le Tipi, puis le Live Club. On y trouvera deux salles de spectacle, un snack, des bureaux, des logements pour les artistes, une salle d’exposition et une autre dédiée aux arts de la scène. Concerts, soirées, expos… Ce nouveau lieu a d’ores et déjà tout pour toucher les Liégeois en plein cœur.