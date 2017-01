Où skier ce dimanche en Wallonie? Trente-trois centres de ski ouverts

La neige est présente partout en Wallonie. Ce dimanche, trente-trois centres de ski sont ouverts du Luxembourg au Hainaut en passant par Liège et le namurois. Vous pourrez faire du ski de fond ou du ski alpin.

Trente-trois centres de ski de fond et de ski alpin sont accessibles dimanche en Wallonie à la suite des chutes de neige survenues ces derniers jours en Belgique. Les provinces de Liège, de Luxembourg, du Hainaut et du Namurois, avec l’ouverture des pistes de la Croix Scaille à Gedinne, accueillent les amateurs de poudreuse.

L’offre la plus importante demeure en province de Liège avec l’ouverture de 18 centres de ski de fond et de ski alpin (Ovifat) dans les Cantons de l’est, où la couche de neige atteint désormais entre 35 et 45 cm dans la plupart des endroits. Le manteau neigeux est même de 50 cm du côté de Loscheimergraben, dans le sud de la communauté germanophone.

A cela s’ajoute l’accessibilité des quatre stations de ski alpin situées à Spa (Thier des Rexhons), Francorchamps (Mont des Brumes), Lierneux (Le Monty) et Trois-Ponts (Val de Wanne), où 25 à 30 cm ont été mesurés.

En province de Luxembourg, neuf centres de ski sont également accessibles. La Baraque Fraiture, qui propose ski de fond et ski alpin, bénéfice d’un enneigement de 30 cm tout comme du côté d’Odeigne. À Champlon, Gouvy, Saint-Hubert et Samrée, la couche de neige avoisine les 20 à 25 cm pour une quinzaine à Anlier et Martelange.

On peut également skier dans le Hainaut puisque le centre de ski de Rièzes à Chimay dispose lui aussi d’un enneigement suffisant pour accueillir les skieurs qui peuvent également se tourner vers le Namurois, à Gedinne plus précisément, puisque la piste de la Croix Scaille complète l’offre de ski de ce week-end en Belgique.

Parmi les offres originales que proposent les différents centres, on pointera la motoneige à Baugnez (Malmedy), le joëring, le skieur tiré par un cheval de trait à Saint-Hubert, la piste de skating de Samrée, une nouveauté 2017, ou encore les parcours exclusivement raquettes au centre de Schönberg qui propose des randonnées de 5,3 et 13,5 km.