Miss Belgique: Romanie Schotte sacrée devant Delphine Devos et la Liégeoise Eva Mira (photos)

Elles étaient 1.500 à avoir posé leur candidature puis 220 à être retenues pour les présélections provinciales. Au final, elles n’étaient plus que 30 dont 13 francophones (11 Wallonnes et 2 Bruxelloises) à espérer décrocher, ce samedi soir, la couronne de Miss Belgique 2017.

La soirée était organisée à Plopsaland, à La Panne, et animée par l’ex-Miss Véronique De Kock et le comédien Patrick Ridremont. Dans le jury, on retrouvait notamment l’actrice américaine Katherine Kelly Lang, 55 ans, connue pour incarner depuis bientôt 20 ans Brooke Logan Forrester dans la série « Amour, gloire et beauté ».

Durant le show, retransmis en direct sur AB3, les filles ont défilé et réalisé des chorégraphies avant de répondre à quelques questions du jury.

Peu avant 23h, Romanie Schotte, 19 ans, de Bruges, est devenue la nouvelle Miss Belgique, devant Delphine Devos, 20 ans, de Deerlijk, première dauphine, et Eva Mira, de Saint-Nicolas (Liège) deuxième dauphine. Dans le top 6, il y a également Noémie Depré, la Carolo, comme 5 e dauphine.

Miss Belgique 2017 repart au volant d’une Volvo V40 qui lui est prêtée pour un an.