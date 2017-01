Vresse-sur-Semois: le conseil communal décide de faire revoter, «une ineptie», selon le bourgmestre Albert Leduc

«Il y avait moyen d’éviter ces élections. On va faire déplacer toute la population et mobiliser des bureaux de vote alors qu’on ne va proposer que deux candidats qui seront d’office élus. On devait simplement trouver un consensus avant de prendre cette décision en conseil communal. Je vais attendre de voir la réaction du ministre wallon des Pouvoirs locaux Paul Furlan mais je ne lâcherai rien», a affirmé Albert Leduc, qui devrait reprendre ses fonctions le 1er février.

Samedi après-midi, le conseil communal de Vresse-sur-Semois a voté pour la tenue d’élections partielles visant à élire deux nouveaux conseillers communaux. «Nous attendons que Paul Furlan valide cette décision. La date des élections sera ensuite connue. Il y a deux camps qui s’opposent sur les noms des candidats au sein de la Liste du bourgmestre. Chacun donnera ses noms et ensuite on verra», a commenté l’échevine et bourgmestre faisant fonction, Françoise Leboc.

Dans cette commune de 2.900 habitants, où une seule liste a été présentée aux élections d’octobre 2012, il ne reste plus que neuf élus communaux, depuis que le conseiller Bertrand Rousseau est parti, suivi en septembre dernier par le premier échevin André Pirson. Depuis, les démissionnaires n’ont pu être remplacés faute de suppléants, et une opposition s’est créée au sein de la majorité qui ne parvient pas à se décider sur la désignation d’un nouvel échevin.