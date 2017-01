D1 amateurs: Stevy Okitokandjo (Virton) doit saisir sa chance au Patro Eisden

Actif la saison passée du côté de Maasmechelen où il a inscrit cinq buts en D2, Stevy Okitokandjo va débarquer en terrain connu ce samedi. « C’est vrai que c’est toujours un moment spécial de revenir dans ton ancien club », sourit l’attaquant bruxellois de 22 ans. « Je sais que beaucoup de choses ont changé depuis mon départ. Il y a eu l’arrivée d’investisseurs étrangers, un nouveau président et un nouveau staff. Par contre, au niveau de l’effectif, j’ai encore quelques amis là-bas. On reste en contact régulier et, même si on n’a pas encore évoqué le match, je sais que je ne vais pas tarder à recevoir quelques messages pour me chambrer. »

Découvrez l’article complet ainsi que la présentation de la rencontre ce samedi dans La Meuse Luxembourg et dans notre nouvelle édition digitale.