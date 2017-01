Nuit agitée pour les policiers: un Libramontois et un Gaumais sous l'influence de l'alcool privés de liberté

À Libramont, un père de famille, né en 1978, a voulu quitter le domicile à bord de sa voiture alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Alors que son épouse l’en empêchait, celui-ci a disjoncté, cassé la table en verre de la cuisine et fabriqué des cocktails molotov qu’il menaçait de jeter sur son véhicule. L’épouse et les enfants se sont réfugiés à l’étage et ont appelé la police. Il doit être entendu ce samedi par les policiers de la zone Centre Ardenne.

Sur la zone Gaume, un conducteur a été pris en chasse par une patrouille alors qu’il roulait à 180km/h. Il a fini par s’arrêter et mesurait un taux de 0,7g/litre. Il venait de commettre un accident à Marbehan et était en délit de fuite. Il n’a provoqué que des dégâts matériels lors de l’accident. Il travaille au Luxembourg et n’est pas connu des services de police. Il sera entendu ce samedi.