Maggie De Block lance un appel à stopper les messages de haine à son encontre: 35% des messages en français sont très négatifs

Rédaction en ligne

La ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, cible depuis le début de l’année de menaces et d’insultes, a lancé sur les réseaux sociaux un appel à stopper les messages haineux et grossiers. À ce state, Mme De Block n’envisage pas de porter plainte mais elle rappelle que les appels à la haine sont répréhensibles, rapportent samedi les journaux La Dernière Heure et Het Laatste Nieuws.