Affaire Publifin: Demeyer propose des indemnités qui diminuent selon les absences

« Pour les administrateurs qui participent à une réunion mensuelle, le jeton de présence est une bonne solution, reprend-il. Par contre, tous ceux qui siègent dans des exécutifs fournissent un travail plus important que leur simple présence aux réunions. Il faut qu’ils se renseignent sans cesse, prennent des conseils, rencontrent des gens, etc. »

D’où l’idée de leur appliquer, en lieu et place du jeton de présence, le système actuellement en vigueur pour les parlementaires wallons et même fédéraux : à savoir un système dégressif de rémunérations selon leurs présences. « Au Parlement wallon, le député a droit à 100 % de son indemnité s’il participe à au moins 80 % des séances. Entre 70 et 80 % de présence, il ne touche que 90 %. Entre 50 et 70 %, ce sera 70 %. Et enfin, si c’est moins que 50 %, il ne touche que 40 %. » Dans la foulée, on instaurerait également un nombre minimal de séances par mois pour chaque exécutif.

Willy Demeyer a proposé au député Alain Onkelinx de présenter au Parlement wallon une proposition de décret allant en ce sens. Ce dernier pourrait même l’étendre à tous les membres des exécutifs des sociétés de logements sociaux et d’Organismes d’Intérêt Publics. Le socialiste a entre-temps vérifié dans toutes les intercommunales liégeoises s’il restait des situations similaires à celle de Publifin. Et n’en a pas trouvé. Ouf !