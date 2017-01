Musique : une soirée belge à Luxembourg avec Konoba et Sonnfjord (+concours)

Rédaction en ligne

Sonnfjord et Konoba: ces noms ne vous disent peut-être pas grand chose. Pourtant, on risque bien d’entendre parler de ces deux groupes belges dans les prochains mois... Aussi, L’Atelier, qui a généralement le nez fin, a programmé les deux groupes lors de sa première «Belgian night». On vous offre des places.