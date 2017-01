Plaques jaunes : le ministre Lacroix ouvre la chasse aux abus

On paie moins d’impôts sur les voitures de société au Luxembourg qu’en Belgique. Voilà pourquoi on croise tant de plaques noir et jaune en Wallonie. Chefs d’entreprise ou simples citoyens, des milliers d’automobilistes roulent avec ces plaques alors même qu’ils résident en Belgique. Mieux, les véhicules des membres de leur famille (femmes et enfants) bénéficient souvent aussi d’une « plaque jaune ».

Info complète dans notre édition premium ou dans les journaux du groupe Sudpresse de ce vendredi