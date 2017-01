Anvers: déchu de son droit de conduire pendant un an pour avoir provoqué un accident ayant causé la mort d'un bébé

Belga

Nathan H., 32 ans de Molenbeek-St-Jean, a été condamné ce vendredi matin à six mois de prison avec sursis, 2.700 euros d’amende et à un retrait de permis de conduire d’un an. Le jeune homme, avait provoqué un accident grave qui avait engendré le décès d’un bébé de 13 mois.