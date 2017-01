Eva Mira (Liège) et Noémie Depré (Charleroi): voici les 2 candidates francophones favorites au titre de Miss Belgique 2017

Ce samedi soir, AB3 diffuse la finale de Miss Belgique. Qui remportera la couronne cette année et succèdera à Lenty Frans? Et si c'était une... francophone? Réponse vers 23h.

Depuis la Liégeoise Noémie Happart en 2013, on n'a plus eu de Miss Belgique francophone. Pire que ça, l'an passé, les 6 premières places étaient occupées par des candidates néerlandophones. Est-ce que ça va changer cette année? Tout porte à le croire. D'autant que deux francophones sont régulièrement citées pour figurer sur le podium.

Noémie Depré

Noémie est étudiante en deuxième année d'interprétariat et traduction à Mons. Elle étudie l'anglais et l'espagnol et aimerait travailler à l'ONU.

POINT FORT: elle est donnée parmi les favorites, notamment par les finalistes elles-mêmes.

POINT FAIBLE: lors du voyage préparatoire des finalistes en Crète, en octobre dernier, elle a été élue Miss Wallonie. Or, une Miss Wallonie gagne rarement le titre de Miss Belgique, mais Noémie changera peut-être les choses.

Eva Mira

Eva est étudiante en première année de tourisme à Liège. Si elle n'avait pas fait de concours auparavant, celui de Miss Belgique représente un "rêve" pour elle.

POINT FORT: simple, spontanée, et avec la tête sur les épaules. Très photogénique également.

POINT FAIBLE: elle se débrouille en néerlandais mais est-ce que ce sera suffisant pour gagner?

Réponse ce samedi soir peu avant 23h.