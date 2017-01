Football: remise générale en D2 amateurs, D3B amateurs et au niveau provincial namurois

Le froid va s’installer dans les prochains jours dans nos régions. On peut donc craindre pour les quatre huitièmes de finale de Coupe de Province qui doivent encore se jouer ce jeudi 19 janvier.

En outre, l’ACFF a pris la décision de remettre les matches en D2 amateurs et D3B amateurs. Concernant les Namurois, UR Namur-Ciney, Waremme-Meux et Couvin/Mariembourg-Liège ne se joueront donc pas en D2, ni Aische-Verlaine en D3B. Par contre, aucune remise n’a encore été décrétée concernant la D3A amateurs, et donc les matches RWDM-Onhaye, Wavre-Tamines et Profondeville-Mons pour nos Namurois.