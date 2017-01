Intempéries dans le nord de la France: 180 passagers bloqués toute la nuit dans un Thalys parti de Bruxelles

Les passagers devaient arriver vers 9h30 dans la capitale, soit «avec dix heures de retard», après deux incidents sur leur parcours.

Le train était «parti de Bruxelles aux alentours de 19h en direction de Paris mais il a eu un problème d’alimentation électrique» alors qu’il circulait sur la ligne classique, selon M. Camus.

Renvoyé sur un itinéraire bis, le train a été confronté à «un deuxième incident lié à la tempête», avec la chute d’un arbre qui a endommagé les pantographes, a-t-il expliqué.

Des couvertures, boissons chaudes et des plateaux repas ont été apportés par les pompiers et la sécurité civile aux passagers bloqués dans le train, privés d’électricité et donc de chauffage, a-t-il dit.

La compagnie ferroviaire Thalys va prendre en charge le remboursement du billet et offrira un voyage gratuit sur Thalys en guise de compensation, a indiqué M. Camus.

La moitié nord de la France a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi par une tempête hivernale extrêmement violente.