Intempéries – le point à 10h: une situation globalement bonne en région liégeoise

G.G.

On avait annoncé un calvaire en province de Liège suite au vent et aux chutes de neige. Si à l’est de la province, la situation est délicate, elle est nettement plus rassurante sur l’arrondissement de Liège. Très peu de problèmes sont à signaler de manière générale. Les services d’épandage ont réalisé du très bon travail et les principaux axes, tant autoroutiers que sur les voiries régionales et communales, sont dégagés. Le seul point noir se situe du côté de Burenville.